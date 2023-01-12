السعودية اليوم / سمو نائب أمير حائل يتسلم التقرير الإحصائي ‏السنوي لجوازات المنطقة



حائل 19 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 12 يناير 2023 م واس

تسلّم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة حائل، التقرير الإحصائي ‏السنوي لجوازات المنطقة للعام 1443هـ.

جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه اليوم, مدير جوازات المنطقة المكلف العميد سعيد بن فايز الأسمري.

وتضمن التقرير إحصائيات للخدمات المقدمة للمواطنين بالمنطقة والتطورات التقنية والخدمية والمشاركات الرسمية لجوازات حائل.

ونوّه سموه خلال الاستقبال بدعم القيادة الحكيمة - أيدها الله - لتطوير الخدمات والبرامج المقدمة للمواطن والمقيم، بمتابعة من سمو وزير الداخلية، مثنياً على جهود رجال الجوازات بالمنطقة، متمنياً لهم التوفيق والنجاح.

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12:48ت م

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