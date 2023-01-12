شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. إتحاد جدة يخطط للتعاقد مع صديق ميسي فى باريس والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - فجرت تقارير صحفية مفاجأة مدوية عن رغبة مسئولي إتحاد جدة السعودي فى إستقدام النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، يأتي ذلك للسير على خطى النصر والهلال فى خطف نجوم أوروبا وإشعال الدوري السعودي.

وأفادت التقارير أن الاتحاد بدأ التخطيط للفعل فى فتح خط مفاوضات مع اللاعب على أمل التعاقد معه فى الصيف القادم، خاصة أن نجاح الهلال فى إستقدام ميسي قد يساهم فى نجاح مسئولي العميد فى مخططهم بإستقدام نيمار.

ويري مسئولي إتحاد جدة أن نيمار لن يمانع التواجد فى الدوري السعودي خلال الموسم القادم، فى حالة إذا ما نجح الزعيم الهلال فى التعاقد مع ميسي للعديد من الأسباب الخاصة باللاعب.

يأتي على رأسها إثبات أنه لا يقل تأثيرًا عن رونالدو وميسي فى أي فريق يلعب إليه، إلا أن سوء الحظ الذي يرافقه فى مسيرته السبب الرئيسي وراء تأخره بعض الشئ عن الثنائي.



الاتحاد يزيد جنون المريكاتو

وأكدت بعض التقارير أن تعاقد الاتحاد مع نيمار سيعد بمثابة الجنون، حيث أن أكثر المتفائلين لا يتوقع أن يجتمع الثلاثي رونالدو وميسي بجانب دا سيلفا فى الدوري السعودي، مما سيحقق مكاسب مادية طائلة فى حالة إذا مل تحقق هذا السيناريو.