السعودية اليوم / جامعة بيشة تختتم الحملة التوعوية "سجل وأنقذ حياة"



أبها 19 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 12 يناير 2023 م واس

اختتمت جامعة بيشة ممثلة في كلية العلوم الطبية التطبيقية اليوم، حملة "سجل وأنقذ حياة" التوعوية التثقيفية في أهمية التبرع بالخلايا الجذعية، بالتعاون مع السجل السعودي للمتبرعين.

واشتملت الحملة التي استمرت ثلاثة أيام على ورشة عمل، ومحاضرة، ومعرض مصاحب لها، برعاية رئيس الجامعة الدكتور محمد بن محسن صفحي، بحضور عدد من منسوبي وأعضاء هيئة التدريس والطلاب والطالبات.

ويهدف البرنامج إلى التعريف بالسجل السعودي للمتبرعين بالخلايا الجذعية التابع لمركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية بالشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، وآلية الانضمام، وكيفية تدريب المتطوعين على تسجيل البيانات وطريقة أخذ العينات، وشروط التبرع، مؤكداً أن العملية تتم بشكل سهل جداً، بتقديم الرعاية الصحية لجميع المتبرعين.

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12:49ت م

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