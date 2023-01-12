السعودية اليوم / نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان يتفقد الواجهة البحرية بجازان



جيزان 19 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 12 يناير 2023 م واس

تفقد معالي نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس عبدالله بن محمد البدير أمس ، عددًا من المشاريع التنموية التي تنفذها أمانة منطقة جازان، يرافقه أمين المنطقة المهندس يحيى الغزواني, حيث شملت الجولة مشروع الواجهة البحرية بالكورنيش الشمالي في مدينة جيزان، اطلع خلالها على الخدمات المقدمة لزوار الواجهة التي تبلغ مساحتها مليون م2، وتشمل مناطق ترفيهية ، وممرات مشاة، ومسطحات خضراء، وملاعب، وغيرها من المجسمات الفنية والمناظر الجمالية في جنبات المشروع, وذلك ضمن زيارة معاليه لمنطقة جازان لمتابعة سير عمل مشاريع الإسكان والوقوف على جاهزية بعض المشاريع للتسليم.

كما شملت الجولة زيارة الشارع الثقافي الذي يمتد على مسافة 450 مترًا ويحتوي على مسارات مضللة بأشكال فنية وأماكن مخصصة للمبدعين والموهوبين وجلسات للزوار وأماكن لممارسة الفعاليات التي تعزز القيم الثقافية وتهتم بالفئة العمرية الشابة، والحاضنات البلدية المنفذة بممر المشاة في الكورنيش الشمالي التي نفذتها إحدى الشركات الوطنية بالتعاون مع الأمانة ضمن مشاركتها المجتمعية بهدف تمكين أصحاب المشاريع الصغيرة من الباعة الجائلين وأصحاب المتاجر المتنقلة والأسر المنتجة للاستفادة منها وتسهيل حركة الشراء لزوار الواجهة البحرية.

وتجول المهندس البدير في مشروع مسارات

// انتهى //

12:28ت م

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جيزان 19 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 12 يناير 2023 م واستفقد معالي نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس عبدالله بن محمد البدير أمس ، عددًا من المشاريع التنموية التي تنفذها أمانة منطقة جازان، يرافقه أمين المنطقة المهندس يحيى الغزواني, حيث شملت الجولة مشروع الواجهة البحرية بالكورنيش الشمالي في مدينة جيزان، اطلع خلالها على الخدمات المقدمة لزوار الواجهة التي تبلغ مساحتها مليون م2، وتشمل مناطق ترفيهية ، وممرات مشاة، ومسطحات خضراء، وملاعب، وغيرها من المجسمات الفنية والمناظر الجمالية في جنبات المشروع, وذلك ضمن زيارة معاليه لمنطقة جازان لمتابعة سير عمل مشاريع الإسكان والوقوف على جاهزية بعض المشاريع للتسليم.كما شملت الجولة زيارة الشارع الثقافي الذي يمتد على مسافة 450 مترًا ويحتوي على مسارات مضللة بأشكال فنية وأماكن مخصصة للمبدعين والموهوبين وجلسات للزوار وأماكن لممارسة الفعاليات التي تعزز القيم الثقافية وتهتم بالفئة العمرية الشابة، والحاضنات البلدية المنفذة بممر المشاة في الكورنيش الشمالي التي نفذتها إحدى الشركات الوطنية بالتعاون مع الأمانة ضمن مشاركتها المجتمعية بهدف تمكين أصحاب المشاريع الصغيرة من الباعة الجائلين وأصحاب المتاجر المتنقلة والأسر المنتجة للاستفادة منها وتسهيل حركة الشراء لزوار الواجهة البحرية.وتجول المهندس البدير في مشروع مسارات رياضة المشي شمال مدينة جيزان الذي يضم العديد من الخدمات لمرتاديه، وذلك ضمن جهود الأمانة في أنسنة مدينة جيزان وتحسين جودة الحياة بما يتوافق مع مستهدفات المملكة 2030.// انتهى //12:28ت م0057

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