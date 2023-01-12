السعودية اليوم / 2236 جولة تفقدية لمشروعات البنى التحتية بالمدينة المنورة خلال الشهر الماضي



المدينة المنورة 19 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 12 يناير 2023 م واس

نفّذت أمانة المدينة المنورة 2236 جولة لتفقد مشروعات البنى التحتية خلال شهر ديسمبر الماضي، ضمن جهودها لمتابعة جودة أعمال المشروعات, ومراحل الإنجاز.

وأوضحت الأمانة أنها رصدت 28 ملاحظة وعدم تطابق في المشروعات المستهدفة, ورفعت 62 عينة من المواد المستخدمة في المشاريع لمطابقة معايير الجودة.

وأضافت أنها أصدرت عبر منصة "بلدي" 284 رخصة بناء جديدة, ضمن جهودها في مجال تطوير قطاع الأعمال، التي شملت إصدار 446 قراراً للرفع المساحي, و 6060 رخصة مهنية, و 4924 شهادة صحية لممارسي المهن في عدد من الأنشطة البلدية.

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12:04ت م

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