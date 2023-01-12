السعودية اليوم / "الأرصاد": أمطار متوسطة إلى غزيرة على جازان



جيزان 19 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 12 يناير 2023 م واس

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية، وتساقط البرد وجريان السيول على محافظات الحرث، والداير بني مالك، والريث، والعارضة، و العيدابي، وهروب، فيفا، والمناطق المفتوحة و الطرق السريعة.

وبين المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة 10 مساءً.

// انتهى //

11:11ت م

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