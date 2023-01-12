شكرا لقرائتكم خبر عن النصر مهدد بخصم نقاط وفقد بطولة هذا الموسم.. صدمة كبرى والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تداولت العديد من التقارير الصحفية السعودية خلال الساعات القليلة الماضية، عن اقتراب نادي النصر السعودي من أزمة كبرى بالموسم الجاري.

تفاصيل أزمة النصر السعودي بالفترة القادمة

وكشف القانوني الرياضي أحمد الشيخي، عن احتمالية ارتكاب إدارة نادي النصر السعودي برئاسة مسلي آل معمر، مخالفة في تسجيل اللاعبين الأجانب الجدد في قائمة الفريق الأول لكرة القدم لهذا الموسم.

وقال الشيخي في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "إلى أن إنهاء الإدارة النصراوية، برئاسة مسلي آل معمر، عقد الإيفواري غيسلان كونان، ظهير أيسر الفريق الأول، ومخالصته ماليًا، ثم التوقيع معه مجددًا، لتحتسب مباراة الطائي، ضمن عقوبة الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو؛ يعتبر تحايل على اللوائح والقوانين".

وفي سياق متصل، على الرغم من وجود 8 أجانب في قائمة النصر حاليًا، والتعاقد مع رونالدو، في الميركاتو الشتوي الحالي، فقد ترددت أنباء قوية، عن إسقاط إدارة النصر، اسم كونان المصاب، من قائمة الفريق مؤقتًا، لتسجيل رونالدو على أن يتم قيد اللاعب الإيفواري مجددًا، فور التخلص من أحد النجوم المحترفين.

وأوضح أحمد الشيخي، أنه سيكون من حق الأندية التي ستقابل قلعة العالمي، تقديم احتجاجات رسمية، ضد مشاركة كونان ورونالدو، في المباريات.

وهذا يهدد نادي النصر، باعتباره خاسرًا في المباريات القادمة، سواء أمام الاتفاق في الدوري، أو ضد نادي الاتحاد، في نصف نهائي السوبر.

وأنهى الشيخي، تغريدته المثيرة: "لكن.. مهنيًا، لا يمكن تأكيد ذلك الآن؛ لغياب المعلومة المؤكدة بشأن إسقاط اسم كونان، من قائمة نادي النصر، من عدمه".

موقف النصر من جدول ترتيب الدوري السعودي

ويتصدر النصر السعودي جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين 2022-2023، برصيد 29 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن الشباب والهلال، صاحبي المركزين الثاني والثالث على التوالي.