شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي يخشي من مواجهة مصير تشافي فى إنتقاله للهلال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أشارت تقارير صحفية إلى أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يخشي من خوض تجربة الإنتقال إلى الدوري السعودي عبر بوابة نادي الهلال، فعلى الرغم إلى إنفتاح اللاعب لخوض هذه التجربة المثيرة والإستفادة من تواجد رونالدو فى دوري روشن، إلا أن اللاعب يخشي عدم الظهور الجيد.

وأكدت التقارير أن تجربة تشافي مع السد القطري فى المنطقة العربية، قد تدفع اللاعب لرفض عرض الهلال فى الفترة المقبلة، حيث أنه لا يضمن تألقه فى الدوري السعودي وتكيفه مع الكرة العربية.

وسبق وأن أختتم نجم برشلونة السابق ومدربه الحالي تشافي هيرنانديز مسيرته فى السد بعد أن رحل عن برشلونة، فى تجربة لم تكن الأفضل للاعب المخضرم صاحب التاريخ الكبير.



ميسي ومواصلة الأرقام القياسية

وسلطت بعض الآراء الآخري الضوء إلى أن ميسي يختلف عن تشافي،كما أنه قادرًا على مواصلة الأرقام القياسية رفقة الهلال حال إنتقاله إلى الدوري السعودي بشكل طبيعي، بعد المستوي المبهر الذي ظهر عليه الأسطورة الأرجنتينية فى مونديال قطر الأخير.

ويرصد نادي الهلال التعاقد مع اللاعب فى الصيف القادم، حيث يمثل ميسي أحد أهم أولويات الزعيم فى الفترة المقبلة، والذي يثق تمامًا فى قدرته على إقناع اللاعب بالتواجد ضمن صفوف الفريق.