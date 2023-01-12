شكرا لقرائتكم خبر عن إحصائية غريبة ل موسيماني رفقة أهلى جدة السعودي.. تعرف عليها والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية أن موقف المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني أصبح سيئًا للغاية رفقة أهلى جدة فى الفترة الأخيرة، حيث أن المدرب يعاني فى الفترة الحالية من تذبذب النتائج بصورة كبيرة، فى دوري الدرجة الأولي بالدوري السعودي.

حيث تنادي العديد من الأصوات بضرورة إقالة المدرب من منصبه فى الفترة الحالية، خاصة أن الفريق أبتعد بشدة عم المراكز المؤهلة للعودة مجددًا لدوري روشن للمحترفين، الأمر الذي يثير غضب جماهير الفريق.

وعلى الرغم من السوء فى النتائج الذي ظهر على الفريق فى المباريات الأخيرة، وإحتلاله للمركز السادس فى جدول ترتيب المسابقة، إلا أن موسيماني يمتلك إحصائية جيدة، حيث أن الفريق يعد أقل الفرق هزيمة فى دوري الدرجة الأولي بهزيمة واحدة.



مسيرة موسيماني مع أهلى جدة

وقاد موسيماني أهلى جدة حتي هذه اللحظة فى 9 مباريات، تمكن الفوز فى 3 مواجهات وتعادل فى 5 مباريات وتعرض لهزيمة واحدة، حيث أن كثرة التعادلات وعدم حفاظ الفريق على تقدمه أهدر من الكبير السعودي العديد من النقاط الهامة.

فى حين تري بعض الأصوات الآخري أهمية عدم رحيل المدرب فى الفترة الحالية، خاصة أن منظومة الفريق تعد سيئة للغاية بعد رحيل عدد كبير من اللاعبين، بجانب إمتلاك أهلى جدة لمباراتين مؤجلتين آخرتين.

الجدير بالذكر أن أهلى جدة يحتل المركز السادس بجدول ترتيب النسابقة برصيد 25 نقطة، وبفارق 8 نقاط كاملة عن الفيصلي متصدر جدول الترتيب.