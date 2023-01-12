شكرا لقرائتكم أكاديمية طويق تعلن عن دورة مجانية بمجال الأمن السيبراني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت أكاديمية طويق التابعة (للاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز) عن إقامة دورة مجانية (عن بُعد) لمدة (5) أيام بمجال (الأمن السيبراني) مع (شهادة مُعتمدة)، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

مسمى الدورة:

– أساسيات الأمن السيبراني.

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نبذة عن الدورة:

– يهدف هذا البرنامج التدريبي إلى تمكين المتدربين بالمهارات والمعرفة الأساسية اللازمة في مجال الأمن السيبراني ومدى أهميته.

الموعد:

– لمدة (5) أيام من الأحد 2023/01/15م إلى الخميس 2023/01/19م.

الأهداف



بنهاية هذه الدورة سيكون المتدرب قادراً على:

1- فهم المقصود بالأمن السيبراني ومعرفة أهميته.

2- بناء وتعزيز الوعي والثقافة بالأمن السيبراني لدى المتدرب.

3- التعريف بالمخاطر والتهديدات السيبرانية المحتملة لتجنب التعرض لها وتقليل تأثيراتها.

4- فهم كيفية استغلال المستخدمين للحصول على بيانات حساسة أو الدخول غير المصرح به.

5- التعرف على دور الموظف في حماية معلومات المنظمة وأنظمتها.

6- التعريف بضوابط الأمن السيبراني الصادرة من الهيئة الوطنية للأمن السيبراني.

7- فهم المبادئ الأساسية للتشفير.

المميزات:

1- تقدم الدورة عن بعد من 15-01-2023 وحتى 19-01-2023 (لمدة أسبوع )، من الساعة 7:00 مساًء وحتى الساعة 9:00 مساًء (لمدة ساعتين يومًيا).

2- تقدم الدورة باللغة العربية.

3- هذه الدورة خارطة طريق لكل من يريد دخول مجال الأمن السيبراني.

4- تطبيقات عملية للمبتدئين تساعدهم على فهم الأمن السيبراني والحماية بطريقة أكثر واقعية.

5- شهادة حضور مقدمة من أكاديمية طويق عند إنهاء الدورة.

المتطلبات:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- العمر 18 سنة فما فوق.

3- جهاز لابتوب شخصي.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا