شكرا لقرائتكم بدء عملية فصل التوأم السيامي العراقي عمر وعلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلن المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الطبي والجراحي في عمليات فصل التوائم السيامية، الدكتور عبدالله الربيعة، اليوم (الخميس)، بدء المرحلة الأولى من عملية فصل التوأم السيامي العراقي عمر وعلي.

وقال الربيعة، خلال حديثه في قناة “الإخبارية”، إن عملية التخدير للتوأم العراقي الملتصقين من الصدر والبطن والأمعاء تجرى في مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز للحرس الوطني.

عملية جراحية على 6 مراحل

وأشار إلى أن عملية الفصل تم التخطيط لها منذ وصول التوأم في شهر سبتمبر الماضي، حيث خضع التوأمان للفحوصات وأجرى الفريق الطبي زراعة لتمديد الجلد الخاص بهما وتغطية الفراغ بالجسم بعد فصلهما.

وأوضح أن العملية ستكون على 6 مراحل تستغرق 11 ساعة، ويشارك فيها أكثر من 27 من الاستشاريين والأخصائيين والكوادر التمريضية والفنية، لافتاً إلى أن هناك مراحل حساسة وهي مرحلة فصل الكبد وتحديداً القنوات الصفراوية، نظرا لصغر حجمها ودقتها، متفائلاً بنجاح العملية.