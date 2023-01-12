السعودية اليوم / أمانة جازان تُطلق حملة نظافة عامة بمركز قوز الجعافرة



جيزان 19 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 12 يناير 2023 م واس

أطلقت أمانة منطقة جازان ممثلة في بلدية مركز قوز الجعافرة بمحافظة صبيا أمس، حملة تطوعية وتوعوية لرفع مستوى النظافة العامة بنطاق المركز ، وذلك ضمن مبادرة معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري.

وأوضح رئيس بلدية قوز الجعافرة المهندس أحمد عبيري، أن تنفيذ الحملة يأتي بشراكة مجتمعية مع عدد من الشركات والمؤسسات والجهات الحكومية لدعم هذه الحملة، سعيًا لتعزيز التنمية والمسؤولية لدى المجتمع.

وشارك في الحملة أكثر من 50 متطوعًا، حيث تم رفع نحو 1760 مترًا مكعبًا من المخلفات والنفايات والأنقاض ونقلها إلى المرمى المخصص لها، وتم رصد أكثر من 10 مواقع رمي مخالفة تم اغلاقها ووضعها تحت المراقبة، وستواصل الحملة مهامها حتى نهاية الأسبوع المقبل .

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09:36ت م

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