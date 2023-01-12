السعودية اليوم / استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة



القدس المحتلة 19 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 12 يناير 2023 م واس

استشهد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامه مخيم قلنديا شمال مدينة القدس فجر اليوم.

وذكرت مصادر محلية أن جنودا إسرائيليين استهدفوا سمير أصلان ( 45 عاما ) بعد محاولته الدفاع عن نجله رمزي خلال اعتقاله، ضمن حملة اعتقالات نفذتها قوات الاحتلال بمخيم قلنديا اليوم، ثم احتجزت جثمانه وهو ينزف ومنعت الأهالي من إسعافه.

وأضافت المصادر أن مواجهات عنيفة اندلعت بين القوات الإسرائيلية وشبان فلسطينيين قذفوا القوات بالحجارة.

وأشارت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إلى أنه باستشهاد أصلان يرتفع عدد الشهداء الفلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي خلال الساعات الـ24 الماضية إلى ثلاثة.

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