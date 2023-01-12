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شكرا لقرائتكم أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الخميس، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:
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أسعار العملات
اليورو: 4٫04419 مقابل الريال الواحد 0٫24726
الدولار: 3٫75623 مقابل الريال الواحد 0٫26622
درهم إماراتي: 1٫02263 مقابل الريال الواحد 0٫97787
ريال يمني: 0٫01501 مقابل الريال الواحد 66٫63591
دينار أردني: 5٫29576 مقابل الريال الواحد 0٫18883
دينار كويتي: 12٫28103 مقابل الريال الواحد 0٫08143
دينار بحريني: 9٫96381 مقابل الريال الواحد 0٫10037
الريال القطري: 1٫03165 مقابل الريال الواحد 0٫96932
الدرهم المغربي: 0٫36878 مقابل الريال الواحد 2٫71422
الجنيه المصري: 0٫12646 مقابل الريال الواحد 7٫90774