شكرا لقرائتكم أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الخميس، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة. وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال: قد يهمّك أيضاً أسعار العملات اليورو: 4٫04419 مقابل الريال الواحد 0٫24726 الدولار: 3٫75623 مقابل الريال الواحد 0٫26622 درهم إماراتي: 1٫02263 مقابل الريال الواحد 0٫97787 ريال يمني: 0٫01501 مقابل الريال الواحد 66٫63591 دينار أردني: 5٫29576 مقابل الريال الواحد 0٫18883 دينار كويتي: 12٫28103 مقابل الريال الواحد 0٫08143 دينار بحريني: 9٫96381 مقابل الريال الواحد 0٫10037 الريال القطري: 1٫03165 مقابل الريال الواحد 0٫96932 الدرهم المغربي: 0٫36878 مقابل الريال الواحد 2٫71422 الجنيه المصري: 0٫12646 مقابل الريال الواحد 7٫90774