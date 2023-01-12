جولة لمنسوبي هيئة الصحفيين بمكة في جناح الداخلية بمعرض إكسبو الحج  

ثمن وفد فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمنطقة مكة المكرمة الإنجازات الرائدة والفريدة من نوعها لوزارة الداخلية خلال الزيارة التي قام بها الوفد بمشاركة مدير الفرع فهد الإحيوي وعدد من الأعضاء لجناح الوزارة المشارك في مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة "اكسبو الحج " لعام 2023 والمقام بجدة.

والتقى الوفد بالمتحدث الأمني لوزارة الداخلية العقيد طلال الشلهوب، الذي بدوره، اطْلع الوفد على أبرز الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن ضمن برامج رؤية السعودية 2030 ومبادرات الوزارة المتميزة عالميا ومن بينها مبادرة طريق مكة، وعدد من التطبيقات التقنية الحديثة المتمثلة في أبشر، ميدان، بنان، والتجهيزات الأمنية الذكية للمركبات الأمنية، بالإضافة إلى إسهامات مكتب تحقيق الرؤية.

كما شملت الجولة الاطلاع على خدمات قطاعات وكالة الوزارة للأحوال المدنية والمديرية العامة للجوازات، والإدارة العامة للمرور، والقوات الخاصة لأمن الحج والعمرة والمركز الوطني للعمليات الأمنية.

وفي ختام الجولة كرم متحدث وزارة الداخلية العقيد طلال الشلهوب مدير الفرع فهد الإحيوي والأعضاء عبدالله الزهراني وحاتم العميري وعبدالله الذويبي ومحمد الإحيوي وخالد الزهراني.