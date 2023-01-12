والتقى الوفد بالمتحدث الأمني لوزارة الداخلية العقيد طلال الشلهوب، الذي بدوره، اطْلع الوفد على أبرز الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن ضمن برامج رؤية السعودية 2030 ومبادرات الوزارة المتميزة عالميا ومن بينها مبادرة طريق مكة، وعدد من التطبيقات التقنية الحديثة المتمثلة في أبشر، ميدان، بنان، والتجهيزات الأمنية الذكية للمركبات الأمنية، بالإضافة إلى إسهامات مكتب تحقيق الرؤية.
كما شملت الجولة الاطلاع على خدمات قطاعات وكالة الوزارة للأحوال المدنية والمديرية العامة للجوازات، والإدارة العامة للمرور، والقوات الخاصة لأمن الحج والعمرة والمركز الوطني للعمليات الأمنية.
وفي ختام الجولة كرم متحدث وزارة الداخلية العقيد طلال الشلهوب مدير الفرع فهد الإحيوي والأعضاء عبدالله الزهراني وحاتم العميري وعبدالله الذويبي ومحمد الإحيوي وخالد الزهراني.
كانت هذه تفاصيل خبر جولة لمنسوبي هيئة الصحفيين بمكة في جناح الداخلية بمعرض إكسبو الحج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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