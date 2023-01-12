255 خريجة من الدورة التأهيلية للفرد الأساسي للمجندات

تحت رعاية وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، شهد مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي اليوم حفل تخرج (255) خريجة في الدورة التأهيلية للفرد الأساسي للمجندات الدفعة الرابعة بمعهد التدريب النسوي في تخصصي القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي، والقوات الخاصة لأمن الحج والعمرة.
وتلقت الخريجات التدريبات والتطبيقات والمعارف والدروس النظرية والعملية على المهارات التي تتطلبها طبيعة المهام الأمنية الخاصة بهن وفي أنظمة وإجراءات الأعمال الأمنية، إضافة إلى تهيئتهن للمسؤوليات الخاصة التي تتطلبها طبيعة العمل.
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