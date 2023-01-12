السعودية اليوم / مقتل 14 جنديا بهجومين منفصلين بوسط مالي



باماكو 19 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 12 يناير 2023 م واس

أعلن الجيش في جمهورية مالي مقتل 14 جنديا وإصابة 11 آخرين بهجومين منفصلين في وسط البلاد.

وذكر بيان للجيش أن الجنود قتلوا بعد أن اصطدمت مركباتهم بعبوات ناسفة. وأوضح الجيش أنه نشر تعزيزات ردا على الهجمات الأخيرة، مما أدى إلى مقتل 31 مسلحا.

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