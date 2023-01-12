اجتماعي / جمعية الطائف الخضراء تفعل حملات التشجير بغرس أكثر من 10 آلاف شجرة في حملات السعودية الخضراء



الطائف 19 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 12 يناير 2023 م واس

شرعت جمعية الطائف الخضراء في تقديم مبادراتها للجهات الحكومية وجهات القطاع الخاص بهدف تحويل محافظة الطائف إلى محافظة صديقه للبيئة وذلك من خلال دعم وتنفيذ برامج ومبادرات للاستدامة البيئية وتطوير وعي ومشاركة مجتمعية إيجابية .

وتضمنت المبادرات تفعيل التعاون والتكامل نحو تحقيق مستهدفات مبادرة

ونوهت الجمعية بتبني الجهات المستهدفة نهج الاقتصاد الأخضر والذي تطمح من خلاله إلى أن يكون لها دورا محوريا في الحفاظ على البيئة من خلال سعيها نحو تقليل التأثيرات البيئية المباشرة، والتأثيرات المرتبطة باستخدام منتجاتها وخدماتها كي تحقق صافي انبعاثات كربونية صفرية ، كما تناولت الخطة التشغيلية لجمعية الطائف الخضراء لعام 2023 تنفيذ 6 مبادرات نوعية من ضمنها مبادرة الطائف مدينة الجمال التي سيتم من خلالها تطوير الوعي المجتمعي البيئي وتشجيع الممارسات وتعزيز السلوك الإيجابي نحو بيئة مستدامة ودعم مبادرة السعودية الخضراء .

وذكر المدير التنفيذي لجمعية الطائف الخضراء الدكتور سلمان العوفي بأن هذه المبادرات ستشتمل على عدد من الفعاليات والأنشطة من ضمنها تنفيذ حملات وبرامج توعوية مخطط لها باستخدام منافذ الإعلام والتوعية المتاحة وتصميم حملات إعلامية موجهة توعوية ومقاطع فيديو، والمشاركة في برامج تليفزيونية وملصقات وحملات عن طريق برامج التواصل الاجتماعي، والاستفادة من المهرجانات والنشاطات الجماهيرية العامة، وتنفيذ حملات النظافة العامة في المدارس والجامعة والجهات الحكومية و المتنزهات البرية، وحشد التفاعل والدعم الحكومي والجماهيري لها والتخطيط والدعم والمشاركة في غرس 10 آلاف شجرة تفعيلا لحملات التشجير في مبادرة السعودية الخضراء ، إلى جانب التخطيط لإقامة أول هكاثون للابتكار البيئي في مدينة الطائف بالتعاون مع جامعة الطائف وإدارة التعليم والجهات ذات العلاقة.

// انتهى //

07:39ت م

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الطائف 19 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 12 يناير 2023 م واسشرعت جمعية الطائف الخضراء في تقديم مبادراتها للجهات الحكومية وجهات القطاع الخاص بهدف تحويل محافظة الطائف إلى محافظة صديقه للبيئة وذلك من خلال دعم وتنفيذ برامج ومبادرات للاستدامة البيئية وتطوير وعي ومشاركة مجتمعية إيجابية .وتضمنت المبادرات تفعيل التعاون والتكامل نحو تحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء بالمحافظة في ضوء توجيهات سمو محافظ الطائف صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز.ونوهت الجمعية بتبني الجهات المستهدفة نهج الاقتصاد الأخضر والذي تطمح من خلاله إلى أن يكون لها دورا محوريا في الحفاظ على البيئة من خلال سعيها نحو تقليل التأثيرات البيئية المباشرة، والتأثيرات المرتبطة باستخدام منتجاتها وخدماتها كي تحقق صافي انبعاثات كربونية صفرية ، كما تناولت الخطة التشغيلية لجمعية الطائف الخضراء لعام 2023 تنفيذ 6 مبادرات نوعية من ضمنها مبادرة الطائف مدينة الجمال التي سيتم من خلالها تطوير الوعي المجتمعي البيئي وتشجيع الممارسات وتعزيز السلوك الإيجابي نحو بيئة مستدامة ودعم مبادرة السعودية الخضراء .وذكر المدير التنفيذي لجمعية الطائف الخضراء الدكتور سلمان العوفي بأن هذه المبادرات ستشتمل على عدد من الفعاليات والأنشطة من ضمنها تنفيذ حملات وبرامج توعوية مخطط لها باستخدام منافذ الإعلام والتوعية المتاحة وتصميم حملات إعلامية موجهة توعوية ومقاطع فيديو، والمشاركة في برامج تليفزيونية وملصقات وحملات عن طريق برامج التواصل الاجتماعي، والاستفادة من المهرجانات والنشاطات الجماهيرية العامة، وتنفيذ حملات النظافة العامة في المدارس والجامعة والجهات الحكومية و المتنزهات البرية، وحشد التفاعل والدعم الحكومي والجماهيري لها والتخطيط والدعم والمشاركة في غرس 10 آلاف شجرة تفعيلا لحملات التشجير في مبادرة السعودية الخضراء ، إلى جانب التخطيط لإقامة أول هكاثون للابتكار البيئي في مدينة الطائف بالتعاون مع جامعة الطائف وإدارة التعليم والجهات ذات العلاقة.// انتهى //07:39ت م0023

كانت هذه تفاصيل خبر اجتماعي / جمعية الطائف الخضراء تفعل حملات التشجير بغرس أكثر من 10 آلاف شجرة في حملات السعودية الخضراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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