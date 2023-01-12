السعودية اليوم / جناح مطوفي حجاج جنوب آسيا يستعرض أحدث أنظمة الذكاء الاصطناعي لخدمة ضيوف الرحمن



جدة 19 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 12 يناير 2023 م واس

يستعرض جناح مطوفي حجاج جنوب آسيا المشارك في معرض"أكسبو الحج"استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي في تجويد الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

ويبرز الجناح مشروع مراقبة أوزان عبوات وجبات التغذية المقدمة للحجاج، إذ يقوم نظام الذكاء الاصطناعي مع ربطه بإنترنت الأشياء بالتعرف على وزن الوجبة المقدمة للحاج، وهل تتوافق مع المواصفات والمعايير التي حددها العقد المبرم بين شركات التغذية وشركات تقديم الخدمة، ويقدم هذا المشروع حلا متكاملا للحد من وجود وجبات ذات أوزان ناقصة ومخالفة لما تم الاتفاق عليه.

كما يبرز الجناح استخدام الذكاء الاصطناعي في حصر أعداد الحجاج المتواجدين داخل المخيمات بكل دقة، مما يساعد شركات الخدمة ومتخذي القرار بتقديم خدماتهم بشكل يتناسب والأعداد الموجودة في المخيمات خلال أوقات التفويج من وإلى المخيمات.

و يعرف الجناح الزوار بنظام الذكاء الاصطناعي من خلال التعرف على الحجاج المتواجدين داخل المخيم، وما إذا كانوا تابعين للمخيم أو أنهم متواجدين داخل المخيم بطريقة خاطئة ومن خلال النظام يتم الإشعار بذلك لاتخاذ اللازم.

كما يشرح الجناح نظام الذكاء الاصطناعي في مراقبة نظافة المخيمات ومساكن الحجاج والتعرف على أي تدني في مستوى النظافة أو تسربات في المياه، ويتولى النظام الإبلاغ مباشرة عن أي ملاحظة إلى إدارة المخيم للتدخل السريع ومعالجة الملاحظة المسجلة.

كما دخل الذكاء الاصطناعي في خدمات الحجاج المرضى المنومين بالمستشفيات، إذ يمكن للنظام ترتيب عملية نقل الحجاج المتحسنين والحجاج التائهين إلى مقار سكنهم، باستخدام أنظمة ذكية تقلل زمن الرحلة إذ يقوم النظام باقتراح الطريق الأقصر في توصيل عدد كبير من الركاب في مسار واحد وبترتيب مسبق، تتحرك السيارات بطريقة منظمة بعيداً عن العشوائية .

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