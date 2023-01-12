السعودية اليوم / زورق حربي إسرائيلي يخرق المياه الإقليمية اللبنانية



بيروت 19 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 12 يناير 2023 م واس

أعلن الجيش اللبناني أن زورقا حربيا تابعا للكيان الإسرائيلي خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة جنوبي لبنان لمسافة حوالى 314 مترا.

وذكر بيان أصدره الجيش اللبناني أن قوات الأمن اللبنانية تتابع هذا الخرق بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفيل".

يذكر أن القوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان "يونيفيل" تأسست بقرار من مجلس الأمن الدولي عام 1978، للتأكيد على انسحاب إسرائيل من لبنان واستعادة الأمن والسلام الدوليين ومساعدة الحكومة اللبنانية على استعادة سلطتها الفعالة بالمنطقة.

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