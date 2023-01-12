شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يكشف موقف لاعبه من المشاركة أمام الشباب بدوري روشن والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشف نادي النصر، موقف نجم الفريق الأول لكرة القدم، من المشاركة أمام الشباب، في ديربي الرياض ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر نظيره الشباب، مساء السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

ويحتل العالمي، صدارة دوري روشن السعودي للمحترفين، برصيد 29 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن الشباب صاحب الوصافة برصيد 26 نقطة.

وأكد النصر، على مشاركة الإسباني ألفارو جونزاليس مدافع الفريق، في التدريبات الجماعية مساء أمس الأربعاء، بعد تعافيه من الإصابة، التي عانى منها في الأيام الماضية.

وأشارت تقارير صحفية، إلى تأكد جاهزية جونزاليس ودخوله القائمة أمام الشباب، فيما يفقد الفريق خدمات الإيفواري جيسلان كونان ظهير أيسر الفريق، بعد استمرار عدم تعافيه، ليواصل غيابه عن الفريق.