السعودية اليوم / النقابة العامة للسيارات تستحضر 70 عاماً في خدمة نقل ضيوف الرحمن



جدة 19 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 12 يناير 2023 م واس

استحضرت النقابة العامة للسيارات تاريخها الذي يربو عن 70 عاماً في خدمة نقل ضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين وزوار داخل مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة أو بين المدن؛ وذلك من خلال مشاركتها في مؤتمر و معرض خدمات الحج و العمرة "إكسبو الحج 2023"؛ الذي تنظمه وزارة الحج والعمرة تحت عنوان "الجودة في منظومة الخدمات" برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة.

وعرفت النقابة زوار "إكسبو الحج 2023" بذكرى تأسيسها بمرسوم ملكي من جلالة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن رحمه الله منذ 70 عاماً؛ وقد تم تكريم شركات النقل المنضوية تحت لواء النقابة بحضور معالي نائب وزير الحج و العمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمام مشاط .

كما وقعت النقابة "إكسبو الحج 2023" اتفاقيات تعاون مع مكاتب شؤون حجاج بدول مختلفة منها : مكتب شؤون حجاج تونس، ومكتب شؤون حجاج تركيا، ومكتب شؤون حجاج ماليزيا، ومكتب شؤون حجاج مصر ، ومكتب شؤون حجاج أثيوبيا، ومكتب شؤون حجاج موزمبيق.

كما وقعت اتفاقية تعاون مع شركة علم؛ الرائدة في الحلول الرقمية سعيا للتكامل التقني وتقديم الخدمات الإلكترونية؛ حيث تهدف الاتفاقية لاستمرار التكامل بين أنظمة مركز معلومات الحج و العمرة، و أنظمة مركز معلومات النقل؛ لتبادل البيانات ومعالجة الطلبات و الاستفسارات و حل الإشكاليات التقنية.

ووقعت النقابة أيضاً اتفاقية تعاون مع جامعة الملك عبدالعزيز تهدف لتطوير وتنفيذ أعمال ومشاريع مشتركة في مجال خدمات نقل ضيوف الرحمن؛ وذلك لاستثمار القيم المضافة لدى كل طرف بما يحقق مصلحتها والمصالح العامة للجهات المستهدفة ، إضافة إلى توقيع اتفاقية شركة "وقوف" الوكيل الحصري لبيع خدمات نقل المصلين والمعتمرين من وإلى المسجد الحرام.

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