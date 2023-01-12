السعودية اليوم / مقتل ثلاثة عمال إغاثة و11 مدنيا على يد مسلحين في جنوب السودان



جوبا 19 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 12 يناير 2023 م واس

أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) عن مقتل ثلاثة عمال إغاثة و11 مدنيا في يناير بهجمات شنها مسلحون في جنوب السودان.

وقال رئيس بعثة "أوتشا" بيتر فان دير أويريرت "في الأيام الأولى من العام، دفع ثلاثة عمال إغاثة من جنوب السودان كانوا يساعدون الآخرين أغلى ثمن، وهو حياتهم".

وأوضحت الأمم المتحدة أن اثنين منهم قتلا بهجوم شنه مسلحون وأسفر عن مقتل أشخاص آخرين في الثاني من يناير الجاري في قرية بمنطقة أبيي الإدارية الغنية بالنفط، فيما توفي عامل الإغاثة الثالث في الأسبوع نفسه أثناء مراقبة إمدادات إنسانية في ولاية جونقلي (وسط شرق).

وفي المجموع، قتل 14 شخصا بينهم نساء وأطفال في الهجوم المنسوب إلى شبان من مقاطعة تويك المجاورة، وفق ما أكد المتحدث باسم سلطات منطقة أبيي.

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