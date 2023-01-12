سياسي / الرئيس العراقي يؤكد ضرورة حل الملفات العالقة بين الحكومة العراقية وحكومة إقليم كوردستان



بغداد 19 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 12 يناير 2023 م واس

التقى الرئيس العراقي عبداللطيف جمال رشيد مع رئيس حكومة إقليم كوردستان العراق مسرور بارزاني.

وجرى خلال اللقاء بحث مجمل التطورات والمستجدات في البلاد، بالإضافة إلى استعراض موضوع الموازنة العامة وأهمية الإسراع في إقرارها من قبل الحكومة الاتحادية والبرلمان، كما تم مناقشة حصة إقليم كوردستان والتأكيد على ضرورة إرسال المبالغ المتفق عليها في مجلس الوزراء لتمكين حكومة الإقليم من دفع رواتب الموظفين والتزاماتها الأخرى.

وأكد الرئيس العراقي ضرورة حل الملفات العالقة بين الحكومة العراقية وحكومة إقليم كوردستان العراق، لتمتين العلاقات بين الجانبين والبدء في تنفيذ المشاريع الخدمية وتطوير البنية التحتية في جميع محافظات العراق.

من ناحية أخرى، بحث رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي مع رئيس حكومة إقليم كوردستان العراق التشريعات المهمة التي تسهم في حل المشاكل العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، ومنها قانون الموازنة العامة الاتحادية وقانون النفط والغاز الاتحادي.

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05:18ت م

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