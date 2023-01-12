شكرا لقرائتكم خبر عن وست هام يقدم عرضًا ضخمًا للنصر للتعاقد مع نجمه والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، أن مجلس إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر، تلقى عرضًا ضخمًا من وست هام يونايتد الإنجليزي، للتعاقد مع نجم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأشارت التقارير، إلى أن وست هام يرغب في التعاقد مع البرازيلي أندرسون تاليسكا، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم، والحصول على خدماته.

وأكدت شبكة "عالم النصر"، أن هناك عرض ضخم من نادي وست هام يونايتد الإنجليزي، للتعاقد مع تاليسكا، في الميركاتو الشتوي الحالي.

وتابعت: "إدارة العالمي، رفعت عرض وست هام، بمجرد وصوله إليها، حيث تمسكت ببقاء النجم البرازيلي، مع الفريق، خاصةً أنه من أهم عناصر الفريق".

فيما قالت شبكة "ميركاتو دورينا"، على إن إدارة نادي النصر، فتحت مفاوضات مع تاليسكا، خلال الأيام الماضية، من أجل تجديد عقده، الذي ينتهي في يونيو 2024.

وكان تاليسكا، أعرب عن رغبته القوية في اللعب مع الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، المنضم في الميركاتو الشتوي الحالي، إلى نادي النصر، وفي عقد لمدة موسمين ونصف.