شكرا لقرائتكم خبر عن رينارد يرد على حقيقة رحيله لتدريب منتخب بلجيكا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - رد الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، على الأنباء التي أكدت رحيله من أجل تولي منتخب أوروبي.

وكانت تقارير صحفية، قد أكدت أن الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني الحالي للمنتخب السعودي، أبلغ المسؤولين البلجيكيين أنه قادر على الخروج بعد 3 سنوات قضاها في السعودية.

وقال رينارد عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" مساء أمس الأربعاء: "الأنباء التي تشير إلى أنني قدمت عرضا لتدريب المنتخب البلجيكي خاطئة تماما".

وكانت صحيفة "Nieuwsblad البلجيكية"، قالت إن قائمة المدربين المرشحين، تضم أسماء مثيرة للاهتمام، من بينها الفرنسي هيرفي رينارد، المرتبط بعقد مع المنتخب السعودي.

وتابعت: "المدرب الذي قاد المنتخب السعودي للفوز على الأرجنتين في مونديال قطر الأخير، وعقده مازال ساريا، أبلغ المسؤولين البلجيكيين أنه قادر على الخروج بعد 3 سنوات قضاها في السعودية".