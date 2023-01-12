شكرا لقرائتكم خبر عن أهلي جدة يُنافس الزمالك على نجم الكرة المصرية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، أن نادي أهلي جدة السعودي، دخل في منافسة قوية مع الزمالك المصري، للحصول على خدمات واحد من نجوم الدوري المصري، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأوضحت التقارير، أن نادي أهلي جدة السعودي، يرغب في التعاقد مع النيجيري جون إيبوكا، مهاجم فريق سيراميكا كليوباترا، الذي يسعى الزمالك للحصول على خدماته.

وتابعت: "الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للراقي، طالب إدارة ناديه بحسم التعاقد مع إيبوكا خلال الانتقالات الشتوية الجارية".

وأضافت: "أهلي جدة يسعى لحسم التعاقد مع إيبوكا الذي يفاوض الزمالك ناديه بقوة للحصول على خدماته من أجل تدعيم خط الهجوم".

واختتمت: "كان نادي سيراميكا كليوباترا طلب من الزمالك الحصول على 2 مليون دولار نظير رحيل إيبوكا إلى الفريق الأبيض، حيث يملك عدة عروض للرحيل عن فريقه سواء في مصر أو ليبيا أو بعض الدول الخليجية".

وأشارت تقارير صحفية مصرية، أن سيراميكا كليوباترا يرحب برحيل اللاعب في انتقالات الشتاء، ويسعى النادي لتحقيق أقصى استفادة مادية من رحيله، حيث بلغت قيمة عروض الإعارة التي تلقاها إيبوكا حتى نهاية الموسم 600 ألف دولار.