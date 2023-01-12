رياضي / فوز فرنسا على بولندا في افتتاح مباريات بطولة العالم لكرة اليد



كاتوفيتس 19 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 12 يناير 2023 م واس

افتتح المنتخب الفرنسي مشواره في بطولة العالم لكرة اليد 2023، بالفوز على منتخب بولندا مستضيف البطولة في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية.

وتغلب منتخب فرنسا الأكثر تتويجا بالمونديال العالمي، على بولندا بنتيجة 26-24، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس بصالة سبوديك أرينا في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية في بطولة العالم لكرة اليد بولندا والسويد 2023.

وبذلك حصد المنتخب الفرنسي أول نقطتين له في البطولة تضعه في صدارة المجموعة، بينما ظلت بولندا بدون نقاط.

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