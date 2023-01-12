السعودية اليوم / دول الساحل الأفريقي تنقل مقر قواتها المشتركة من مالي إلى النيجر



نواكشوط 19 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 12 يناير 2023 م واس

قررت مجموعة دول الساحل الأفريقي نقل مقر قواتها المشتركة من مالي إلى عاصمة النيجر نيامي.

وذكر بيان للقوات المسلحة الموريتانية أنه تم اتخاذ القرار خلال اجتماع لقادة أركان المجموعة في تشاد.

كما تقرر خلال الاجتماع اعتماد هيكلة جديدة بإعادة تنظيم مجموعة دول الساحل لقوتها المشتركة من خلال إنشاء كتائب قتالية بمهام جديدة، كبديل للقطاعات العسكرية التي كانت معتمدة.

وأشار البيان إلى أن ذلك يأتي بهدف إعطاء دفعة جديدة لمجموعة الساحل ولقواتها المشتركة بما يمكنها من مواجهة التحديات الأمنية ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.

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