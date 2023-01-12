السعودية اليوم / استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي جنوبي الخليل



رام الله 19 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 12 يناير 2023 م واس

استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي جنوبي مدينة الخليل بالضفة الغربية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها اليوم أن الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغتها باستشهاد الشاب "سند محمد عثمان سمامرة" جراء إطلاق قوات الاحتلال النار عليه بالقرب من مستوطنة حفات يهودا المقامة على أراضي المواطنين جنوبي الخليل، حيث أصابته بجروح حرجة ومنعت طواقم الإسعاف من إنقاذه.

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