شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة منتخب العراق واليمن في خليجي 25 والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يترقب متابعي الكرة العربية، مباراة منتخب العراق أمام نظيره منتخب اليمن، في بطولة خليجي 25.

ويستعد منتخب العراق لمواجهة نظيره منتخب اليمن، اليوم الخميس، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة خليجي 25.

وستقام مباراة العراق أمام نظيره اليمن، على ملعب استاد البصرة الدولي.

ونجح منتخب العراق من الفوز أمام نظيره السعودية، وتعادل أمام نظيره عمان.

ويتصدر منتخب العراق جدول ترتيب المجموعة الأولى، برصيد أربعة نقاط بالتساوي مع عمان، ويتواجد منتخبي السعودية في المركز الثالث،برصيد ثلاثة نقاط، ويتواجد منتخب اليمن في المركز الآخير، دون نقاط.

موعد مباراة منتخب العراق أمام نظيره منتخب اليمن

وستنطلق مباراة منتخب العراق أمام نظيره منتخب اليمن، في خليجي 25، اليوم الخميس في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة،والساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة العراق واليمن

وسيتم نقل مباراة العراق أمام نظيره اليمن، في بطولة خليجي 25، دبي الرياضية 1 والكويتية الرياضية 2 والكاس الأولى وأبو ظبيالرياضية 1 وعمان الرياضية 1 والشارقة الرياضية 1 والعراقية الرياضية والعربية الرياضية.