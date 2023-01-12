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الأرصاد: افتتاح السيل تكسب إعلامي

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وصف المركز الوطني للأرصاد تصوير السيول في مجرى السيل بأنها تكسب إعلامي غير مسؤول في وقت يخاطر عدد من رواد السوشل ميديا بأرواحهم من خلال مجاراة السيول والنزول إلى بطون الأودية للتوثيق ونشر الفيديوهات والصور عن الأمطار.

وأوضح متحدث المركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني لـ«دوت الخليج» أن مشهد «افتتاح السيل» لا يعكس جهود وتعليمات وتوعية الجهات المعنية، بمخاطر السيول والبقاء في الأودية، وينمّ عن عدم الحرص على اتخاذ أسباب السلامة والدعوة للمخاطرة، في إطار التكسب الإعلامي غير المسؤول.

في المقابل تخاطر بعض الأسر والأشخاص في مجاراة السيول والسدود من خلال الجلوس والوقوف على حافة الوادي أو السد للتصوير والتوثيق والتهور عند جريان الأودية، بالرغم من توجيهات الدفاع المدني والجهات المعنية بعدم المجازفة بالجلوس في مجاري السيول أو عبورها أو عدم الاقتراب من تجمعات المياه، فعادة ما تكون حوافها قابلة للانهيار واتباع المسارات والطرق الرئيسية والمستخدمة قدر الإمكان، وكذلك عدم المجازفة بتجاوز مجاري السيول، فقد تداهم الشخص المياه ويزداد تدفقها ومنسوبها بسرعة عالية فتتعذر المغادرة، كما تغطي المياه جسرا منجرفا أو طريقا، وتنبه الجهات أيضا بعدم ترك الأطفال باللعب حول مناطق تجمعات المياه والسيول، لعدم إدراكهم خطورة المكان، وكذلك عدم القرب من أعمدة الكهرباء والإنارة أثناء هطول الأمطار.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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