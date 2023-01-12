بينما تساوت كل من منطقتي المدينة المنورة والشرقية بعدد المواقع المخصصة ليكون لكليهما 24 موقعا، ولكن اختلفا في المساحة الإجمالية حيث بلغت المساحة الإجمالية لمنطقة المدينة المنورة 151.619.363م2 وبلغت المساحة الإجمالية بالمنطقة الشرقية 48.918.198م2.
وخصصت وزارة البيئة والمياه والزراعة ممثلة بوكالة الأراضي والمساحة عدة مواقع في2021، للاستفادة منها في مجالات مختلفة تتناسب مع احتياجات المناطق والمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030، مثل مواقع تشجير– مواقع أنشطة وخدمات زراعية– مواقع استثمارية– مواقع متنزهات وطنية– مراع وغابات– محطات معالجة المياه (وغيرها من الاستخدامات، وبلغ إجمالي هذه المواقع في جميع المناطق 445 موقعا بإجمالي المساحة لكل المواقع 4.501.870.150 م2
مواقع مخصصة بالمناطق
القصيم
23 موقعا
433.018.613م2
مكة المكرمة
12 موقعا
20.099.423م2
تبوك
5
81.135.746م2
الحدود الشمالية
4
96.124 م2
الجوف
2
27.347.894 م2
إجمالي المواقع المخصصة في المناطق
445
4.501.870.150 م2
كانت هذه تفاصيل خبر عسير تستحوذ على أكثر المواقع الزراعية المخصصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.