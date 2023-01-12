عسير تستحوذ على أكثر المواقع الزراعية المخصصة

تصدرت منطقة عسير العدد الأعلى من حيث المواقع المخصصة من قبل وزارة البيئة والمياه والزراعة، بـ129 موقعا بإجمالي مساحة 943.708.172 م2، تليها منطقة جازان 60 موقعا بإجمالي مساحة 968.321.886م2، وكان نصيب منطقة الباحة 58 موقعا بإجمالي 14.286.443م2، تلتها منطقة نجران بـ55 موقعا بمساحة 1.566.903.606م2، ثم منطقة الرياض بـ46 موقعا بإجمالي 244.064.682م2

بينما تساوت كل من منطقتي المدينة المنورة والشرقية بعدد المواقع المخصصة ليكون لكليهما 24 موقعا، ولكن اختلفا في المساحة الإجمالية حيث بلغت المساحة الإجمالية لمنطقة المدينة المنورة 151.619.363م2 وبلغت المساحة الإجمالية بالمنطقة الشرقية 48.918.198م2.

وخصصت وزارة البيئة والمياه والزراعة ممثلة بوكالة الأراضي والمساحة عدة مواقع في2021، للاستفادة منها في مجالات مختلفة تتناسب مع احتياجات المناطق والمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030، مثل مواقع تشجير– مواقع أنشطة وخدمات زراعية– مواقع استثمارية– مواقع متنزهات وطنية– مراع وغابات– محطات معالجة المياه (وغيرها من الاستخدامات، وبلغ إجمالي هذه المواقع في جميع المناطق 445 موقعا بإجمالي المساحة لكل المواقع 4.501.870.150 م2

مواقع مخصصة بالمناطق

القصيم

23 موقعا

433.018.613م2

مكة المكرمة

12 موقعا

20.099.423م2

تبوك

5

81.135.746م2

الحدود الشمالية

4

96.124 م2

الجوف

2

27.347.894 م2

إجمالي المواقع المخصصة في المناطق

445

4.501.870.150 م2