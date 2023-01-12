وأول المشاريع التي تم الاتفاق علي تفعيلها مشروع مؤسسي للأسر المنتجة خاص بالمنتجات الغذائية التراثية التي تشتهر بها منطقة عسير تحت مسمّى ( الِّلبأ ) حيث تم عرض فيلم وثائقي عن المشروع بمراحله المختلفة من الدراسة وحتى الهوية .
وقع الاتفاقية عن الجامعة الدكتورة ريهام المشاط عميدة كلية الاقتصاد المنزلي وعن شركة أشرني هيفاء عبدالله آل حمّوض المدير العام للشركة وحسين القحطاني المدير التنفيذي للجمعية.
كانت هذه تفاصيل خبر تعاون ثلاثي بجامعة خالد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.