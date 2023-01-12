تعاون ثلاثي بجامعة خالد

وقعت شركة أشرني للاستشارات، وجامعة الملك خالد، وجمعية التنمية الأهلية بسراة عبيدة، الأربعاء، اتفاقية تعاون مشترك بين الأطراف بهدف التعاون في إخراج المشاريع المجتمعية باحترافية عالية وتأهيل وتدريب الباحثين عن البرامج النوعية والتي تدعم سوق العمل.

وأول المشاريع التي تم الاتفاق علي تفعيلها مشروع مؤسسي للأسر المنتجة خاص بالمنتجات الغذائية التراثية التي تشتهر بها منطقة عسير تحت مسمّى ( الِّلبأ ) حيث تم عرض فيلم وثائقي عن المشروع بمراحله المختلفة من الدراسة وحتى الهوية .

وقع الاتفاقية عن الجامعة الدكتورة ريهام المشاط عميدة كلية الاقتصاد المنزلي وعن شركة أشرني هيفاء عبدالله آل حمّوض المدير العام للشركة وحسين القحطاني المدير التنفيذي للجمعية.