شكرا لقرائتكم خبر عن نجم النصر السعودي يقترب من الانتقال إلى الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تلقى أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، عرضًا ضخمًا من جانب أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك من أجل الرحيل عن صفوف العالمي خلال الفترة المقبلة.

وست هام يسعى للتعاقد مع تاليسكا

وكشفت تقارير صحفية عبر شبكة "عالم النصر"، على أن إدارة نادي النصر قد تلقت عرضًا ضخمًا من إنجلترا، للتخلي عن خدمات النجم البرازيلي الكبير أندرسون تاليسكا، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم.

وأكدت التقارير على أن هناك عرض ضخم من جانب نادي وست هام يونايتد الإنجليزي، للتعاقد مع تاليسكا، في الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2023".

إدارة النصر ترفض رحيل تاليسكا

وأشارت التقارير إلى رفض إدارة النصر السعودي، عرض وست هام، بمجرد وصوله إليها، حيث تمسكت ببقاء النجم البرازيلي، مع الفريق خلال الفترة المقبلة، من أجل الحفاظ على القوام الأساسي واستمرار المنافسة على الألقاب.

النصر يسعى لتجديد عقد تاليسكا

وفتحت إدارة نادي النصر، خط المفاوضات مع تاليسكا، خلال الأيام القادمة، من أجل تجديد عقده، الذي ينتهي في يونيو 2024.

وكان تاليسكا، قد أعرب عن رغبته القوية في اللعب مع الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، المنضم في الميركاتو الشتوي الحالي، إلى نادي النصر، وفي عقد لمدة موسمين ونصف، مقابل 500 مليون يورو "2 مليار ريال سعودي".