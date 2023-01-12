شكرا لقرائتكم وزير الطاقة يمازح بعض الطلاب: ضبطوا أموركم مع وزير التعليم هو اللي يعطيكم الإجازات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تداول مواطنون مقطع فيديو لوزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وهو يمازح بعض الطلاب.

وظهر في الفيديو الأمير عبدالعزيز وهو يمازح بعض الطلاب ويقول لهم: “ضبطوا أموركم مع وزير التعليم هو اللي يعطيكم الإجازات”.

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وزير التعليم

جاء ذلك في وجود وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان، حيث ظهر لهم وابتسم.

الدراسة في ظل الحالة المطيرة

من جانب آخر، شهدت بعض الإدارات التعليمية قرارات جديدة متعلقة بالدراسة في ظل الأجواء الشتوية المتقلبة، والحالة المطيرة التي تشهدها كل منطقة على حدة، حيث تم تعليق الدراسة الحضورية في بعضها وتحويلها إلى دراسة عن بعد، وكذلك الجامعات كل حسب الأنظمة التعليمية المتبعة.