ردم 3 آبار مكشوفة تشكل خطورة على المارة بمكة

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وأوضح مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة المهندس سعيد الغامدي، أنه جرى الوقوف على بلاغات الآبار المكشوفة التي تشكل خطورة قرب سد غيا، بالإضافة إلى آبار يدوية مكشوفة بالصالحية.وبين أن البلاغات تتم عن طريق غرفة العمليات 911، حيث أتاحت الوزارة نظام «بلاغات» للتبليغ عن الآبار المكشوفة عبر التطبيق الموحد للخدمات الإلكترونية التي تخدم جميع قطاعاتها من خلال موقعها الإلكتروني ضمن الخدمات الإلكترونية ومن خلال الرابط المخصص، داعيا المواطنين والمقيمين إلى المشاركة في الإبلاغ عن الآبار المكشوفة والمهجورة، والاتصال على هاتف الوزارة رقم 939 أو تسجيل بلاغ وتزويد الوزارة بإحداثيات المكان من خلال الموقع.
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