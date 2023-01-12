شكرا لقرائتكم خبر جوائز «تحدي الحج والعمرة» تستقطب 800 فرقة عالمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لابتكار أفضل المشاريع التقنية لخدمة ضيوف الحج، انطلقت مسابقة «تحدي الحج والعمرة»، بنسختها الثانية بمشاركة 800 فرقة من جميع أنحاء العالم ضمن فعاليات معرض إكسبو الحج.

وتهدف المسابقة إلى استقطاب العقول الرائدة في مجال البرمجة بغرض تحقيق عدة أهداف وهي تحفيز الإبداع والابتكار في قطاع الحج والعمرة وبناء تكنولوجيا مبتكرة ومستدامة وحلول قابلة للتطبيق وتعزيز الاستفادة من التقنيات الحديثة والناشئة في قطاع الحج والعمرة.

ومنذ انطلاق المرحلة الأولى للمسابقة، تواصلت فعاليات المسابقة من خلال إقامة عدد من ورش العمل والجلسات الابتكارية المتنوعة. ويركز التحدي على تيسير رحلة الحج من خلال مسارات، تشمل توفير المعلومات المتعلقة برحلة الحج، والإعاشة، وخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة، وتدوير النفايات، ونقل الأمتعة بكفاءة عالية، بالإضافة إلى إرشاد التائهين.

وتشمل المنافسة في هذا الهاكاثون المجالات المحيطة بموسم الحج وخدماته وتحدياته، بما في ذلك الأغذية والمشروبات والصحة العامة والحلول المالية والمواصلات وإدارة الحشود والتحكم بحركة المرور وترتيبات السفر والإقامة وتدبير النفايات والإسكان وحلول التواصل.

فيما يشارك برنامج التأمين الشامل للحجاج والمعتمرين القادمين من خارج المملكة في معرض إكسبو الحج بهدف تمكينهم من أداء نسكهم بطمأنينة ويسر، وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، المتمثلة في تحسين تجربة الحجاج والمعتمرين.

ويغطي البرنامج التعويضات لحالات إلغاء أو تأخير رحلات الطيران المغادرة من السعودية إضافة إلى تغطية حالات الإصابة بكوفيد-19 من حيث تغطية الحجر المؤسسي ونفقات العلاج.

ويتيح عددا من الحلول والخيارات المتنوعة التي تضمن إيجاد المعالجات السريعة في سبيل أن يؤدي الحاج والمعتمر نسكه براحة وسهولة ويعود إلى بلاده بصحة وسلامة وتعتمد آلية عمل البرنامج على تحصيل رسوم لكل تأشيرة مقابل التأمين الشامل الذي تستمر صلاحيته لمدة 75 يوما من تاريخ وصول الحاج إلى السعودية.

أهداف التحدي:







ابتكار أفضل المشاريع التقنية لخدمة ضيوف الحج.



استقطاب العقول الرائدة في مجال البرمجة.



تحفيز الإبداع والابتكار في قطاع الحج والعمرة.



بناء تكنولوجيا مبتكرة ومستدامة وحلول قابلة للتطبيق.



تعزيز الاستفادة من التقنيات الحديثة والناشئة في القطاع.



تيسير رحلة الحج من خلال عدة مسارات.



الجوائز: