شكرا لقرائتكم خبر مصادرة 5 أطنان فواكه وخضراوات بجدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضح رئيس بلدية المطار الفرعية فهد الزهراني أن فرق الرقابة الميدانية نفذت خلال الفترة الماضية مسحا لمواقع تجمعات الباعة الجائلة لمكافحة «البيع العشوائي» في المناطق المجاورة لسوق الخضار، ومصادرة أكثر من 5 أطنان من الفواكه والخضراوات المتنوعة وتسليمها للجمعيات الخيرية بعد التأكد من صلاحيتها للاستهلاك.وأكد أن البلدية تسعى من خلال حملاتها المتواصلة في مكافحة البسطات العشوائية للقضاء على ظواهر تشويه المظهر العام ورفع مستوى النظافة.
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