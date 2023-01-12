إصدار مدونة التفتيش لتطوير مخرجات الأعمال القضائية

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وجرى تصنيف المدونة وفرز موضوعاتها على قسمين مستقلين؛ أحدهما يتعلق بالإجراءات الإدارية، والآخر بالأحكام القضائية.وتعد المدونة خلاصة عمل المفتشين القضائيين ولجان فحص تقارير التفتيش الدوري على أعمال القضاة والدوائر القضائية، الهادفة إلى تقويم العمل والإجراءات القضائية، لتحقيق كفاءة وجودة مخرجات الأعمال القضائية في جميع مرافق القضاء الإداري ودوائرها.
يذكر أن هذا الإصدار يعد الرابع الذي يصدره ديوان المظالم للمدونه منذ اعتماد إصدارها الأول عام 1437هـ، بهدف توحيد بيان وتلافي الملاحظات والأعمال الإجرائية، لتسهم في تجويد أعمال الدوائر القضائية ومخرجاتها.
إصدارات المدونة:
- الإصدار الأول لعام 1437 وما قبله
- الإصدار الثاني لعام 1438-1439
- الإصدار الثالث لعام 1440
- الإصدار الرابع لعام 1441 - 1442
أقسام المدونة:
- قسم الإجراءات
- قسم الأحكام
أهداف المدونة:
- تقويم العمل والإجراءات القضائية
- تحقيق كفاءة المستخرجات القضائية
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