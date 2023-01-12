شكرا لقرائتكم خبر إصدار مدونة التفتيش لتطوير مخرجات الأعمال القضائية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بهدف تحقيق كفاءة وجودة مخرجات الأعمال القضائية، أصدر ديوان المظالم مدونة التفتيش القضائي الذي اعتمد من مجلس القضاء الإداري لعام 1441-1442هـ في جلسته المنعقدة بمنتصف شهر ربيع الثاني من هذا العام.

وجرى تصنيف المدونة وفرز موضوعاتها على قسمين مستقلين؛ أحدهما يتعلق بالإجراءات الإدارية، والآخر بالأحكام القضائية.

وتعد المدونة خلاصة عمل المفتشين القضائيين ولجان فحص تقارير التفتيش الدوري على أعمال القضاة والدوائر القضائية، الهادفة إلى تقويم العمل والإجراءات القضائية، لتحقيق كفاءة وجودة مخرجات الأعمال القضائية في جميع مرافق القضاء الإداري ودوائرها.

يذكر أن هذا الإصدار يعد الرابع الذي يصدره ديوان المظالم للمدونه منذ اعتماد إصدارها الأول عام 1437هـ، بهدف توحيد بيان وتلافي الملاحظات والأعمال الإجرائية، لتسهم في تجويد أعمال الدوائر القضائية ومخرجاتها.

إصدارات المدونة:







الإصدار الأول لعام 1437 وما قبله



الإصدار الثاني لعام 1438-1439



الإصدار الثالث لعام 1440



الإصدار الرابع لعام 1441 - 1442



أقسام المدونة:





قسم الإجراءات



قسم الأحكام



أهداف المدونة: