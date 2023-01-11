السعودية اليوم / وزارة التعليم وهيئة المسرح والفنون الأدائية تطلقان مبادرة "المسرح المدرسي" تستهدف 25,540 متدرّباً ومتدرّبة بالتعاون مع جامعة "موناش" الأسترالية



الرياض 18 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 11 يناير 2023 م واس

شهد مسرح وزارة التعليم بالرياض اليوم تدشين مبادرة "المسرح المدرسي" بالشراكة مع هيئة المسرح والفنون الأدائية ووزارة الثقافة، وبالتعاون مع جامعة "موناش" الأسترالية، وبحضور كل من الرئيس التنفيذي لهيئة المسرح والفنون الأدائية سلطان البازعي، ووكيلة وزارة الثقافة للشراكات الوطنية والتطوير نهى قطان، ووكيل وزارة التعليم للبرامج التعليمية الدكتور محمد المقبل.

وتهدف المبادرة إلى تطوير وتمكين منظومة داعمة للمواهب الوطنية، للإسهام في صنع محتوى مسرحي مُلهم، وخلق فرص وظيفية جديدة في قطاع المسرح والفنون الأدائية، وذلك من خلال تفعيل ثقافة المسرح، وتعزيز دوره في تنمية الأجيال الناشئة، وتطوير قدرات الطلاب وإكسابهم مهارات تخصصية في المجال المسرحي.

وتستهدف المبادرة تغطية 19,647 مدرسة من المدارس الحكومية في المملكة، وتدريب 25,540 متدرباً ومتدربة، على أن ينتج عنها مسابقة سيكرّم فيها أفضل ألف مسرحية، وذلك وفق الخطة الزمنية التي قسمتها الهيئة إلى 5 مراحل زمنية، تمتدّ إلى 27 شهراً، بداية من شهر أكتوبر 2022، وتُختتم في ديسمبر 2024، لتكون بذلك إحدى أهم المبادرات الوطنية في قطاع المسرح والفنون الأدائية.

وتسعى مبادرة "المسرح المدرسي" إلى تحقيق عدد من المخرجات خلال مراحل المبادرة، بحيث تتمثل مخرجات المرحلة الأولى في زيارات استطلاعية للفريق التدريبي لعددٍ من المدارس الحكومية للبنين والبنات في مدينة الرياض، ومقابلات واجتماعات تجمع الأطراف المعنية، أما الثانية فتستهدف تدريب 60 متدرباً ومتدربة، وفي الثالثة 120 متدرباً ومتدربة، وفي الرابعة 3200 متدرب ومتدربة، وفي الخامسة 22,160 متدرباً ومتدربة؛ ليصل بذلك مجموع المتدربين والمتدربات إلى 25,540 متدرباً ومتدربة.

وتأتي هذه المبادرة تحت مظلة إستراتيجية تنمية القدرات الثقافية، والتي أطلقتها وزارتا الثقافة والتعليم في وقتٍ سابق، بهدف ربط مخرجات التعليم باحتياجات السوق الثقافي، والتي تعمل هيئة المسرح والفنون الأدائية على تحقيق مستهدفاتها في قطاع المسرح من خلال إستراتيجيتها لتطوير المواهب، والمتضمنة 9 مبادرات تهدف إلى تطوير وتحفيز القطاع المسرحي بالمملكة.

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