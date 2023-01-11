شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال يستقر على فسخ عقد نجم الفريق.. طالع التفاصيل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يسعى مسئولو نادي الهلال السعودي برئاسة فهد بن نافل، لفلترة قائمة الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة، وذلك من أجل التعاقد مع لاعبين جُدد وتدعيم صفوف الفريق بالفترة القادمة.

الهلال يستقر على رحيل بيريرا

وكشفت تقارير صحفية على أن إدارة نادي الهلال السعودي، حاولت فسخ عقد النجم البرازيلي ماثيوس بيريرا، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم، وذلك خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت التقارير الصحفية على أن استمرار بيريرا، مع نادي الهلال، سيكون حتى نهاية الموسم الحالي 2022-2023، وذلك بسبب فشل مفاوضات فسخ العقد.

وأكدت التقارير على أن إدارة نادي الهلال، قد حاولت فسخ عقد النجم البرازيلي، في الساعات الماضية، بعد خروجه من حسابات الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم، بقيادة الأرجنتيني رامون دياز.

وكان المدرب رامون دياز، قد طلب الاستغناء عن خدمات بيريرا، في الميركاتو الشتوي الحالي، وذلك بعد الأزمة الأخيرة بينهما، عقب احتجاج اللاعب، بشكل مشين، على عدم مشاركته في التشكيل الأساسي.

أرقام بيريرا مع الهلال بعد الاستقرار على رحيله

وانضم بيريرا، إلى الهلال، في صيف 2021، قادمًا من وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، في أغلى صفقة شراء بتاريخ المملكة العربية السعودية "90 مليون ريال"، ولم يتمكن من تقديم المستوى المطلوب حيث تمكن من تسجيل 3 أهداف وصنع 15 آخرين، خلال 43 مباراة رسمية، في مختلف المسابقات المحلية والخارجية.