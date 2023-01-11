247,567 ساعة تطوعية بصحة الجوف

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجل التطوع الصحي بصحة الجوف 247567 ساعة تطوعية خلال العام الماضي 2022، قدمها 2056 متطوعا ومتطوعة، عبر 340 فرصة تطوعية، بلغت قيمتها الاقتصادية 13902856 ريالا. ومن أبرز الأعمال، مبادرة الأمير فيصل بن نواف للتطوع الصحي (عطاؤنا صحة) بفروعها، ومنها «استشاري شهم»، واستهدفت الأطباء الاستشاريين للعمل في عيادات مسائية دون مواعيد مسبقة للمرضى على مدار العام، وفرع «أخصائي جزل» واستهدفت الاختصاصيين الصحيين بكل التخصصات للتطوع في أقسام المستشفيات لدعم الأقسام، وفرع «رسل الوعي»، وخصصت للتطوع في حملات التوعية الصحية والأيام العالمية الصحية، و«عون»، حيث أتيح المجال للمتطوعين في مجال الخدمات المساندة، أما فرع «إداري سند» فكان للتطوع في الأعمال الإدارية المساندة للأعمال الصحية. وحقق التطوع الصحي بالجوف جائزة وزارة الصحة للتطوع الصحي فئة الجائزة التقديرية، عن مبادرة (عطاؤنا صحة) لـ2022. وحقق التطوع الصحي بالجوف جائزة وزارة الصحة للتطوع الصحي فئة الجائزة التقديرية، عن مبادرة (عطاؤنا صحة) لـ2022. المبادرة شملت:





قافلة لعيونك جينا



حملة القائد الميداني



حملة قافلة الصحة الرمضانية



حملة توعية الحجاج في أبوعجرم



الفحص المسائي للماموجرام



الحالات الباردة



يا الله حيهم



الأسبوع الخليجي السكري



اليوم السعودي العالمي للتطوع



الكرنفال الوردي



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