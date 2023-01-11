شكرا لقرائتكم خبر اعتماد «الجريش» الطبق السعودي و«المقشوش» الحلوى الوطنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لحصر وتصنيف الأطباق المحلية الشهيرة ذات الارتباط الوثيق بالهوية السعودية في جميع المناطق، دشنت هيئة فنون الطهي مبادرة «روايات الأطباق الوطنية وأطباق المناطق».

واعتمدت تزامنا معها «الجريش» طبقا وطنيا للمملكة وطبق «المقشوش» لتكون الحلوى الوطنية السعودية، اعتزازا واحتفاء بهاتين الوجبتين اللتين تعبران عن أصالة المطبخ السعودي وخصوصيته الفريدة.

وجاء اختيار «الجريش» انطلاقا من كونه طبقا أساسيا في المجتمع السعودي، ويدعى «سيد الأطباق»، كما أن له انتشارا في أرجاء المملكة منذ القدم، فقد جاء ذكره في كتب التراث العربي من خلال الإشارة لنساء الجزيرة العربية عندما يطحن القمح يدويا باستخدام «المجرشة الخشنة» التي تعمل على تجريش الحبوب.

فيما تعد وجبة «المقشوش» من الأطباق ذات الانتشار الواسع في أجزاء من المملكة، وكان لها ذكر تاريخي خلال فترة (1238 - 1309هـ / 1823 - 1891م)، حيث ذكر بأنها من الأطعمة التقليدية والمحببة في وسط الجزيرة العربية، وهي عبارة عن أرغفة صغيرة من دقيق الحنطة التي تقش من على الصاج، ويضاف إليها السمن مع العسل أو الدبس أو السكر.