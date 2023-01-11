شكرا لقرائتكم خبر بدء أعمال المسح الأثري في محمية الملك خالد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضحت أنه جرى تشكيل فريق علمي من المختصين لبدء عمليات البحث وتوثيق الآثار والتراث والمباشرة في مسح المناطق الأثرية داخل نطاق محمية الملك خالد الملكية والتي بلغ عدد المواقع التي أجريت عليها عمليات المسح نحو 200 موقع.وأكدت الهيئة أن محمية الملك خالد الملكية تعد إرثا تاريخيا يضم عددا من المواقع الأثرية تشتمل على مواقع الفنون الصخرية، والمنشآت الحجرية، إضافة إلى بعض القصور التاريخية، ويهدف المشروع إلى توثيق وحماية وتنمية التراث الوطني ورفع مستوى الوعي فيه.
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