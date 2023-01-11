شكرا لقرائتكم خبر 10 آلاف موظف حكومي يتلقون تدريبات بمجال تقنية المعلومات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» ممثلة بمعهد تقنية المعلومات في مركز المعلومات الوطني 624 برنامجا تدريبيا في مجال تقنية المعلومات استفاد منها 10083 موظفا وموظفة في 56 جهة حكومية في مختلف مناطق المملكة خلال عام 2022م.

وتأتي هذه البرامج في إطار اهتمام «سدايا» برفع مستوى القدرات الوطنية في الجهات الحكومية وذلك بما يتسق مع أهداف برنامج تنمية القدرات البشرية أحد برامج رؤية المملكة 2030 الذي يسعى إلى أن يمتلك المواطن قدرات تمكنه من المنافسة عالميا، من خلال تعزيز القيم، وتطوير المهارات الأساسية ومهارات المستقبل، وتنمية المعارف.

يذكر أن معهد تقنية المعلومات يقدم خدماته التدريبية في الرياض و14 مركزا فرعيا في مختلف مناطق المملكة، ويعمل على تدريب الكوادر الوطنية في كل ما يستجد من أنظمة آلية وبرامج تدريبية تقنية بغية الوصول إلى مستوى أداء أعلى من قبل العاملين من أجل تقديم خدمات ذات جودة عالية لكل مواطن ومقيم.

تخصصات البرامج:

