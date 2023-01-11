أصحاب الرواتب الأقل من 5 آلاف أكثر إصابة بالاكتئاب

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وأوضح المركز أن معدل خطورة الإصابة بالاكتئاب أعلى لدى الفئة العمرية أكثر من 60 سنة مع احتمالية أعلى للإصابة لدى الإناث، وتزيد معدلات خطورة الإصابة في حال كان الدخل أقل عن 5 آلاف ريال، بالإضافة أن أعراض الاكتئاب تكون أعلى بنسبة طفيفة لدى غير المتزوجين، وتزيد احتمالية الإصابة لدى الأشخاص الذين لا يمارسون نشاطا بدنيا، ويعاني الأشخاص أصحاب الأوزان الأقل من المعدلات الطبيعية من أعراض اكتئاب أشد من غيرهم، ومن المثير للاهتمام ارتباط التطوع بتخفيف أعراض الاكتئاب ويزيد التدخين من معدلات خطورة الإصابة به.وأشار المركز إلى أن مؤشر القلق العام ارتفع بشكل طفيف بالمقارنة مع 2020م، وأظهر المؤشر أعراضا أشد لدى الفئة العمرية الأقل من 20 سنة والأكثر من 60 سنة، ويشير المؤشر لاحتمالية أعلى لدى الإناث للإصابة بأعراض القلق العام مع وجود ارتباط لارتفاع أعراض القلق في حال عدم وجود دخل ثابت أو الدخل الأقل من 5 آلاف مع وجود ارتفاع طفيف لدى المتزوجين مقارنة بغير المتزوجين بالإصابة بأعراض القلق وارتبط ممارسة النشاط البدني باحتمالية أقل للإصابة بأعراض القلق، كما يعاني أصحاب الوزن الأقل من المثالي أو المصابين بالسمنة من أعراض القلق أكثر من غيرهم.
وأفاد المركز بأن المؤشر يظهر انخفاضا ملحوظا في أعراض القلق لدى من يمارسون أعمالا تطوعية أو هوايات يومية، وارتبط التدخين بمعدلات قلق أعلى من غير المدخنين، مبينا أن المؤشر ومن خلال المقارنة بدول العالم أن المملكة العربية السعودية -بحمد الله- تحقق مستويات أقل في معدلات انتشار أعراض الاكتئاب والقلق العام.
نتائج مؤشر أعراض الاكتئاب:
- نسبة انتشار الأعراض 12.7% في 2022.
- نسبة انتشار الأعراض 13.8% في 2020.
- معدل الإصابة أعلى لدى الفئة العمرية أكثر من 60.
- احتمالية أعلى للإصابة لدى الإناث.
- تزيد الإصابة في حال كان الدخل أقل عن 5 آلاف ريال.
- أعراض الاكتئاب أعلى بنسبة طفيفة لدى غير المتزوجين.
- تزيد الإصابة لدى الذين لا يمارسون نشاطا بدنيا.
- يعاني أصحاب الأوزان الأقل من أعراض اكتئاب أشد من غيرهم.
- ارتباط التطوع بتخفيف أعراض الاكتئاب.
- يزيد التدخين من معدلات خطورة الإصابة به.
- مؤشر القلق العام ارتفع بشكل طفيف بالمقارنة مع 2020.
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