فحص 363 ألف عينة بمراقبة سموم صحة الشرقية

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وأوضح المركز أنه أجرى 201,693 فحصا لعينات ما قبل التوظيف، و20,527 فحصا لحالات الاشتباه بقضايا جنائية، إضافة إلى 28,213 فحصا لحالات السموم الإسعافية، والضبطيات الخاصة بالكيمياء الشرعية 83,875 فحصا، و12,226 فحصا لعينات الوفيات القادمة من الطب الشرعي، فيما بلغ عدد فحوصات المؤثرات العقلية 3574 فحصا، وفحوصات المعايرة الدوائية العلاجية للمستشفيات لـ4,038 عينة، والتحليل الكيميائي والبكتيري لعينات مياه الغسيل الكلوي بـ9,518 اختبارا.يذكر، أن المركز يرتبط بجميع الجهات الحكومية والخاصة، عن طريق المنصة الوطنية «أوتار»، بهدف تسهيل وتسريع إجراء المعاملات المقدمة، حيث حصل المركز على اعتماد الجمعية الأمريكية لعلم الأمراض، إضافة إلى الاعتماد المؤسسي والاعتماد البرامجي من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وذلك بعد استيفاء معايير ومتطلبات الجودة والتدريب الصحي المهني.
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