شكرا لقرائتكم خبر رفض إلغاء عقوبة محل يبيع ذهبا غير مدموغ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رفض حكم إداري صادر من ديوان المظالم إلغاء الغرامة المالية المقررة على محل يبيع ذهبا غير مدموغ بالسمة النظامية، وكان المدعي طالب بإلغاء قرار لجنة الفصل في مخالفات نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة المتضمن إيقاع غرامة مالية عليه لقاء إدانته بحيازة محله ذهبا غير مدموغ بالسمة النظامية، بالمخالفة لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.

واستند المدعي في مطالبته إلى عدم قيام الجهة المدعى عليها بفحص الذهب والتأكد من عياره مخبريا، فيما أفادت المدعى عليها بعدم إرسال عينة من الذهب المضبوط للمختبر للتحقق من كونه مدموغا بالسمة النظامية من عدمه وإنما تم فحصه عن طريق المكبر.

وأشار الحكم الإداري إلى أن النظام تضمن الإجراءات التي تقوم بها الجهة المدعى عليها للوصول إلى إثبات المخالفة وجعله إرسال العينات إلى المختبر سلطة تقديرية لها، والتزام المدعى عليها بالإجراءات النظامية للوصول إلى إثبات المخالفة، وإثر ذلك تم رفض دعوى إلغاء قرار إيقاع الغرامة المالية على المدعى.

محكمة الاستئناف الإدارية الأعلى في أسبوع:







265 جلسة قضائية رقمية



177 عدد الطلبات المقيدة



308 عدد الطلبات المنجزة



19 % نسبة الإنجاز من حجم العمل



المحكمة الإدارية الأعلى في أسبوع: