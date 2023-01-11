محمد رزق في ذمة الله

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«مكة» التي آلمها النبأ تتقدم بأحر التعازي وصادق المواساة لأهله وذويه آل شراب، سائلة المولى عز وجل أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة. «إنا لله وإنا إليه راجعون».

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انتقل إلى رحمة الله تعالى أمس الأول محمد رزق شراب، الزميل - سابقا - بقسم التصحيح بالصحيفة، والد كل من رزق ومنال، وشقيق أحمد وأخويه.«مكة» التي آلمها النبأ تتقدم بأحر التعازي وصادق المواساة لأهله وذويه آل شراب، سائلة المولى عز وجل أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة. «إنا لله وإنا إليه راجعون».

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